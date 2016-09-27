三星电子称已修复在韩国和美国召回手机中的逾60%

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月27日 - 三星电子(005930.KS)周二表示，其在韩国和美国出售并被召回的所有盖乐世(Galaxy)Note7智能手机中，已修复了其中的逾60%。
三星在声明中称，它集中精力“尽快及有效地”置换了所有受影响的设备，并重申了如下要求：受当前召回影响的消费者应关机并将手机交给三星处理。
三星9月2日宣布在全球10个市场召回至少250万部盖乐世(Galaxy)Note7，因电池隐患导致一些手机发生爆炸。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。