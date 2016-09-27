三星电子称已修复在韩国和美国召回手机中的逾60%

路透首尔9月27日 - 三星电子(005930.KS)周二表示，其在韩国和美国出售并被召回的所有盖乐世(Galaxy)Note7智能手机中，已修复了其中的逾60%。

三星在声明中称，它集中精力“尽快及有效地”置换了所有受影响的设备，并重申了如下要求：受当前召回影响的消费者应关机并将手机交给三星处理。

三星9月2日宣布在全球10个市场召回至少250万部盖乐世(Galaxy)Note7，因电池隐患导致一些手机发生爆炸。(完)