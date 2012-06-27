三星Galaxy Tab平板电脑在美遭禁售

2011年10月7日在首尔三星公司总部陈列的Galaxy Tab平板电脑。 REUTERS/Jo Yong-Hak

* 三星Galaxy Tab在平板电脑市场位居第二,远远落後于第一名的iPad

* 法官先前曾驳回苹果的禁售请求

* 三星可能提出上诉

* 三星电子股价上涨2.6%,韩国股市则持平

路透旧金山6月26日电---一名美国法官周二批准了苹果(AAPL.O)禁止韩国三星电子(005930.KS)平板电脑Galaxy Tab 10.1在美销售的申请,让苹果在全球智能手机及平板电脑专利权战场上赢得重要一役.

三星电子的Galaxy平板电脑运行谷歌(GOOG.O)的Android操作系统,许多产业专家认为这是市场领头羊苹果iPad的主要竞争对手.

此一判决出炉之际,三星面临的竞争压力也在加剧,其中微软(MSFT.O)及谷歌均准备自行推出平板电脑.在平板电脑市场中,三星Galaxy Tab远远落後于iPad,居第二位.

美国加州圣荷西地方法官Lucy Koh先前否决了苹果提出禁止销售这款平板电脑及多款Galaxy智能手机的请求.然而一联邦上诉法院指示Koh重新审酌苹果对於Galaxy平板电脑的禁售要求.

"尽管三星有权利进入市场竞争,但没有权利向市场大量供应侵权产品进行不公平竞争."Koh在周二指出.

"这个判决对苹果而言格外具有意义.很少有人申请发出初步强制令(Preliminary injunctions),也很少获得批准."矽谷Santa Clara Law法学院教授Colleen Chien表示.

"这是与设计专利权(design patent)有关,且指控罪名为抄袭,因此不同于一般的实用专利权(utility patent)案件.这类专利案件多半是基於仿冒理论而非竞争理论,因此我预期这起案件将不会延伸到所有智能手机争端中,而将是会影响那些涉及设计专利及产品相似问题的案件."

苹果自2010年起在全球发动专利诉讼战,作为其限制谷歌Android系统扩张的手段之一;Android已成为当前全球最为畅销的行动设备操作系统.苹果赢得一关键性的强制令,将会强化其协商交叉授权的能力.

在此同时,苹果的竞争对手称,这家iPad及iPhone制造商过於积极地运用专利来遏阻竞争.

在三星平板电脑禁售令发布前不到一周,芝加哥联邦法院法官驳回了苹果对於谷歌旗下摩托罗拉移动的专利侵权指控,令苹果受到一大挫折.法官Richard Posner裁定,禁止销售摩托罗拉手机将会让消费者受害.

**三星料将上诉**

三星可能会寻求向华盛顿特区的联邦上诉法院对Koh的判决提出上诉,该法院对於知识产权(智慧财产权)争端具有专属管辖权.

"苹果寻求禁止三星Galaxy Tab 10.1平板电脑销售,是基於单一的设计专利,而这仅仅是该产品整体设计的一个层面."三星在一份声明稿中指出,"若苹果持续就这类原生设计专利进行法律诉讼,产业设计创新及进步可能受到限制."

苹果发言人Kristin Huguet重申先前的声明,称三星"明目张胆地抄袭"是不对的.

根据研究机构Dsiplay Search数据,苹果在1-3月当季卖出1,360万台iPad,全球平板电脑市场占有率达63%.三星当季卖出160万台平板电脑,市占率7.5%.调研公司IHS iSuppli指出,全球平板电脑市场今年将成长近一倍至1.235亿台.

微软上周推出自己的平板电脑,这是这家软件巨头的一次重大战略转型.此外,据媒体报导,谷歌计划在本周的开发者大会上,发布一款与台湾华硕电脑(2357.TW)联合品牌的平板电脑,售价199美元.

三星电子去年6月推出Galaxy Tab 10.1平板电脑,上个月又发布了升级版的Galaxy Tab 10.1 II平板电脑.三星拥有多款平板电脑系列,尺寸从7英寸到10.1英寸不等.

三星电子股价上涨2.6%,韩股综合股价指数.KS11持平.(完)

--编译 张明钧/许娜;审校 程琳/隋芬/蔡美珍

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