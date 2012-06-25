三星调查爱尔兰的手机“爆炸”事件

三星电子称在调查爱尔兰一名用户的Galaxy S III智能手机在车内爆炸事件。此前都柏林一名消费者在网站上发布照片和评论称，安置在汽车仪表台上的Galaxy手机发生爆炸。无独有偶，今年3月，韩国一名学生称，其裤袋内一块Galaxy S II备用电池爆炸。三星当时称，强大的外部压力导致了爆炸的发生。