三星第三季获利创73亿美元纪录 Galaxy手机旺销

* 第三季营业利润估计为创纪录的8.1万亿韩元

* 第三季营收估计为52万亿韩元

* 分析师称三星第四季获利料将因竞争及行销费用而下滑

路透首尔10月5日电---韩国三电子(005930.KS)周五公布第三季获利73亿美元,连续第四季创纪录,而且较上年同期几乎增加一倍.三星Galaxy智能手机销售强劲,对於抵销苹果(AAPL.O)晶片及萤幕订单下滑绰绰有余.苹果是三星的最大竞争对手,也是主要客户.

但是三星连创纪录的表现可能会在第四季告终,因三星增加行销费用以应对苹果最新款iPhone及其他竞争性产品,角逐规模逾2,000亿美元的全球智能手机市场.

三星今年获利预计为28万亿韩元(250亿美元),这也将使三星在明年初势必得向许多员工派发更高的绩效酬劳.另外,如果上诉失败,三星也可能必须在本季预留资金.美国法院8月24日裁决三星侵犯苹果专利,必须赔偿超过10亿美元.三星正在上诉中.

分析师预计三星获利料下滑,直到明年第二季,因电脑销售下跌和全球经济疲弱,损及芯片及电子产品的需求.

三星电子估计7-9月当季的营业利润较上年同期跳增91%至8.1万亿(兆)韩元,超出16位接受路透访问的分析师平均预估的7.6万亿韩元.这家全球领先的电视、智能手机和记忆体晶片厂商定於10月26日公布完整的第三季财报.

该公司这一估值较4-6月当季创下前纪录高出逾五分之一.三星电子估计第三季营收为52万亿韩元,与市场预估的51.7万亿韩元相符.

自美国一家法院在8月24日判决三星电子抄袭了苹果iPhone部分设计,并向後者支付超过10亿美元的赔偿金後,三星电子股价已上涨7.2%,苹果股价涨幅则不到1%.

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移动业务获利可能增长了逾一倍至5万亿韩元左右,相当於总获利的大约三分之二.智能手机出货量估计约有5,800万部,其中包括1,800-2,000万部Galaxy S III手机.

手机销售的强劲势头弥补了公司晶片业务获利的下降.其主要产品动态随机存取记忆体(DRAM)的价格在9月当季下滑14%,该产品主要用於电脑和移动设备.

分析师表示,DRAM晶片目前的合约价格已低於大多数制造商的生产成本,并将挤压近期获利.而真正的增长领域--平板电脑和智能手机使用的是体积要小得多的记忆体芯片.

"若不大幅减产,DRAM价格近期可能很难明显上涨."高盛在本周一份客户报告中称.

由於需求下滑,三星电子明年料将减少对晶片的投资,这对ASML(ASML.AS)等半导体设备制造商来说或许是个坏消息.三星电子执行长权五铉在上个月底表示,尚未最终确定2013年的投资计划.(完)

--编译 李婷仪/徐文焰;审校 张涛

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