三星电子将暂停盖乐世Note 7手机在韩国的电视广告--消息

路透首尔9月13日 - 一名知情消息人士周二告诉路透，三星电子(005930.KS)已决定，在公司确定重启盖乐世Note 7智能手机的销售之前，将暂时停止这款手机在韩国的电视广告。

该消息人士称，已付款的广告可在合同到期之前继续播放，但该款手机在韩国的电视广告应在本周某个时间停播。