三星电子将暂停盖乐世Note 7手机在韩国的电视广告--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔9月13日 - 一名知情消息人士周二告诉路透，三星电子(005930.KS)已决定，在公司确定重启盖乐世Note 7智能手机的销售之前，将暂时停止这款手机在韩国的电视广告。
该消息人士称，已付款的广告可在合同到期之前继续播放，但该款手机在韩国的电视广告应在本周某个时间停播。
由于未获授权向媒体讲述此事，该消息人士拒绝透露姓名。三星发言人拒绝置评。(完)
(编译 王琛 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。