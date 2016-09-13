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国际财经 | 2016年 9月 13日 星期二 11:47 BJT

三星电子将暂停盖乐世Note 7手机在韩国的电视广告--消息

路透首尔9月13日 - 一名知情消息人士周二告诉路透，三星电子(005930.KS)已决定，在公司确定重启盖乐世Note 7智能手机的销售之前，将暂时停止这款手机在韩国的电视广告。

该消息人士称，已付款的广告可在合同到期之前继续播放，但该款手机在韩国的电视广告应在本周某个时间停播。

由于未获授权向媒体讲述此事，该消息人士拒绝透露姓名。三星发言人拒绝置评。(完)

(编译 王琛 审校 高琦)

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