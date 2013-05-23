三星Galaxy S4销量达千万

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月23日 - 三星电子 称，旗下最新款旗舰手机Galaxy S4自4月末开售以来销量已达到1,000万部，成为该公司最畅销的智能手机机型。
三星周四称，计划到下月时将Galaxy S4的销售范围扩大至155个国家的327家运营商。Galaxy S4是三星旨在旨挑战苹果 iPhone的机型，目前已在60个国家销售。
尽管Galaxy S4在美国推出时因供应问题受到干扰，但销售势头仍持续强劲。
分析人士预测Galaxy S4强劲销售将提振三星当前季度盈利。
三星今年首季在智能手机市场所占份额为33%，创下纪录高位。摩根大通分析师预计三星本季营运利润将为多年来首次超过苹果。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
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