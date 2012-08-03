三星新款Galaxy Note将於8月底发布

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔8月3日电---三星电子(005930.KS)将於8月29日发布新一代Galaxy Note智能手机，比苹果(AAPL.O)新一代iPhone的可能发布日期早约两周。
在三星和苹果的专利纠纷于美国开庭审理之际，这两家竞争对手将凭借各自新的主打产品展开全面竞争。
“我们计划8月29日在柏林的Samsung Mobile Unpacked大会上发布下一代Galaxy Note，”三星发言人周五称，但未透露详细情况。欧洲最大的消费电子展IFA将在Samsung Mobile Unpacked召开两天后开幕。
韩国媒体猜测，新款Galaxy Note将配备坚固的5.5英寸显示屏，较当前型号的尺寸稍大一些，还会采用运行速度更快的处理器和更好的摄像头。
三星在智能手机市场曾落後于苹果，但去年却超越後者成为全球最大的智能手机厂商。该公司希望在苹果iPhone 5发布前更新产品线，以保住其领先地位。外界普遍预计新一代iPhone会在10月上市。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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