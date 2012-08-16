三星推出新款平板电脑叫板iPad

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔8月16日电---三星电子(005930.KS)周四推出新款平板电脑Galaxy Note 10.1，希望借这款放大版的Galaxy Note吸引消费者，削弱苹果(AAPL.O)iPad在平板电脑市场的主导地位。
三星周四在美国、英国和韩国市场推出Galaxy Note 10.1，而新一代Galaxy Note智能手机预计也会在本月晚些时候发布。
除了10.1英寸的显示屏比9.7英寸的iPad稍大外，Galaxy Note 10.1还具备其他一些与众不同的功能，包括配备有手写笔，以及能够分屏以便用户同时使用两个应用。
三星希望借助这款产品缩小与苹果在平板电脑市场的差距。在平板市场，三星虽然位列第二，但与苹果仍相差甚远。
Galaxy Note 10.1使用谷歌(GOOG.O)安卓系统，采用1.4GHz四核处理器，配备一个500万像素的後置摄像头和一个190万像素的前置摄像头。
该平板电脑wifi版16GB和32GB售价分别为499美元和549美元。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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