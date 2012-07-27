三星Galaxy S手机旺销助其扩大对苹果领先优势

* 第二季营业利润为6.72万亿韩元,合59亿美元

* 手机部门获利4.19万亿韩元,占公司总获利的62%

* 晶片部门获利较上年同期下降,平板显示器业务扭亏为盈

* 股价开高,分析师对公司第三季抱乐观预期

路透首尔7月27日电---全球以营收计最大的科技企业--三星电子(005930.KS)周五公布,6月当季获利创下59亿美元的纪录高位,Galaxy S手机旺销帮助该公司扩大对苹果(AAPL.O)的领先优势.

9月当季的手机部门获利预计将进一步攀升,并推动三星获利达到近8万亿韩元(70亿美元)的纪录新高,因最新款的Galaxy手机在下一代iPhone推出之前销售火爆.手机业务为三星电子贡献大约60%的获利.

手机部门第二季获利较上年同期增长逾一倍,在公司总获利中占比超过一半;其平板显示器业务也随着液晶显示器(LCD)价格回稳而扭亏为盈.

三星电子发布财报後,股价周五开盘上涨2%.

"电视部门的强劲业绩显示,公司面对欧元区危机颇具韧性;在Galaxy手机热销的推动下,手机部门成为公司强大的现金来源."Korea Investment & Securities的分析师Seo Won-seok表示.

"三星第三季面临的最大难题仍是记忆体芯片价格疲弱,但该公司将再次超越同业,因其对苹果的依赖要小於海力士半导体和东芝.苹果倾向於压缩供应商利润.三星利润压力将更小一些."

三星移动部门主管JK Shin周日向路透表示,到7月底,Galaxy S III的销量可能会突破他起初预期的1,000万部.

因应苹果新品发布,三星亦准备今年稍晚为畅销的手机平板电脑混合设备Galaxy Note推出後续产品.

截至6月当季,三星智能手机出货量估计增至5,000万部左右,比苹果iPhone的2,600万部销量高出近一倍.今年稍早,三星终结了诺基亚NOK1V.HE长达14年的全球手机市场霸主地位.

苹果6月当季出货量较上季大降26%,因欧洲经济疲软,且iPhone 5发布前消费者持观望态度.

KB Investment & Securities分析师Byun Han-joon说,"不管苹果表现如何,第三季三星都将表现强劲.实际上对三星而言,苹果的失利是个机会."

分析师预计,三星Galaxy S III 9月当季的销量将达到1,500-2,000万部.

三星公布,4-6月营业利润总计6.72万亿韩元(59亿美元),符合本月稍早发布的财测.

该数据较上年同期大增79%,较3月当季创下的原纪录高位5.85万亿韩元高出15%.

三星称预计第三季前景略为正面,因市场对智能手机和平板电脑等消费电子产品的需求依然强劲.但其预计第三季个人电脑DRAM晶片需求仍将疲弱.

HI Investment & Securities资深分析师Song Myung-sub说,第三季晶片业务营收可能会略微下滑.

"但微软9月发布Windows 8操作系统以及苹果10月推出新款iPhone,会导致三星芯片需求增长,令芯片供不应求,"Song说.

电信部门获利增长逾一倍至4.19万亿韩元,上年同期为1.71万亿.智能手机销量约为5,000万部,合每分钟售出380部.

半导体业务获利从1.79万亿韩元小幅降至1.1万亿,因NAND存储芯片(记忆体晶片)和计算机存储芯片需求疲弱.

平板面板业务由上年同期的亏损2,100亿韩元扭转为获利7,500亿韩元,此前液晶显示器(LCD)的全球价格跌势得以稳住.

电视和家电业务获利7,600亿韩元,高於上年同期的4,700亿韩元.分析师曾表示,该业务受到具有3D和网络连接功能的高端电视机销量稳健的提振.

尽管下一代iPhone可能拖慢三星手机业务获利成长,但将提升其半导体业务获利,因三星是iPhone和iPad处理器芯片的独家生产商,并向苹果供应移动存储芯片、NAND闪存芯片和显示屏.(完)

--编译 徐文焰/艾茂林/李婷仪/杜明霞;审校 程琳/王兴亚

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