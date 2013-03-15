资料：三星Galaxy S4与iPhone 5参数对比

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透首尔3月15日 - 三星电子(005930.KS)周四在苹果(AAPL.O)的本土市场美国发布了其 最新旗舰手机Galaxy S4，该款机型屏幕更大，且拥有手势控制等新功能。 以下为Galaxy S4与苹果iPhone 5的硬件参数对比： Galaxy S4 iPhone 5 屏幕尺寸 5英寸 4英寸 屏幕分辨率 1,920x1,080 1,136x640 机身厚度 7.9毫米 7.6毫米 处理器 1.9 GHz四核或1.6 GHz八核 A6 摄像头（后置/前置） 1,300万/200万像素 800万/90万像素 内存 2GB 1GB 录像 1,080p 1,080p/30fps 重量 130克 112克 操作系统 安卓（Jelly Bean） iOS6 电池 2,600毫安 8小时通话/225小时待机 上市时间 4月底 2012年9月 资料来源：公司发布信息、互联网以及路透。（完） 编译：张家伟 发稿：王燕焜 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。 请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。