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科技电子 | 2013年 3月 15日 星期五 18:16 BJT

资料：三星Galaxy S4与iPhone 5参数对比

路透首尔3月15日 - 三星电子(005930.KS)周四在苹果(AAPL.O)的本土市场美国发布了其
最新旗舰手机Galaxy S4，该款机型屏幕更大，且拥有手势控制等新功能。
    
    以下为Galaxy S4与苹果iPhone 5的硬件参数对比：  	

                 Galaxy S4	             iPhone 5	
屏幕尺寸	         5英寸	                    4英寸	
屏幕分辨率	         1,920x1,080	          1,136x640	
机身厚度	         7.9毫米	               7.6毫米	
处理器	         1.9 GHz四核或1.6 GHz八核	 A6	
摄像头（后置/前置）   1,300万/200万像素	    800万/90万像素	
内存	              2GB	                   1GB	
录像	              1,080p	              1,080p/30fps	
重量	              130克	                   112克	
操作系统	      安卓（Jelly Bean）	          iOS6	
电池	             2,600毫安	          8小时通话/225小时待机	
上市时间	         4月底             	      2012年9月	


  资料来源：公司发布信息、互联网以及路透。（完）
    
编译：张家伟  发稿：王燕焜

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