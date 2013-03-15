资料：三星Galaxy S4与iPhone 5参数对比

路透首尔3月15日 - 三星电子( 005930.KS )周四在苹果( AAPL.O )的本土市场美国发布了其 最新旗舰手机Galaxy S4，该款机型屏幕更大，且拥有手势控制等新功能。 以下为Galaxy S4与苹果iPhone 5的硬件参数对比： Galaxy S4 iPhone 5 屏幕尺寸 5英寸 4英寸 屏幕分辨率 1,920x1,080 1,136x640 机身厚度 7.9毫米 7.6毫米 处理器 1.9 GHz四核或1.6 GHz八核 A6 摄像头（后置/前置） 1,300万/200万像素 800万/90万像素 内存 2GB 1GB 录像 1,080p 1,080p/30fps 重量 130克 112克 操作系统 安卓（Jelly Bean） iOS6 电池 2,600毫安 8小时通话/225小时待机 上市时间 4月底 2012年9月 资料来源：公司发布信息、互联网以及路透。（完） 编译：张家伟 发稿：王燕焜 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。 请点击此处(here)开通此服务。