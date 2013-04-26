三星电子获利连续六季增长 Galaxy S4手机即将开卖（更新版）

路透首尔4月26日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周五公布连续第六季录得获利增长。该公司本周末将开卖Galaxy S4智能手机，向苹果(AAPL.O)发起迄今为止最大的挑战。

三星周六在美国推出Galaxy S4手机，瞄准苹果的大本营美国市场，而目前正值苹果发展似遭遇瓶颈之际。本周稍早苹果公布季度获利出现逾10年来的首次下滑，还表示在秋季前没有重要产品发布。

之前三星的季度获利屡破纪录，虽然1-3月当季暂停刷新纪录，但外界普遍预期三星将再接再厉，续写获利盛况，因其将在全球155个国家通过327家移动通讯运营商隆重推出S4手机。

本周三星已开始为S4大打广告，并在百思买(Best Buy)设立小型商店来促销手机。首批订单令人喜出望外，该公司预期短期会有供不应求的情况。

S4初登场的战果，将对三星第二季获利到底能创下怎样高的获利纪录发挥关键影响。三星的整体获利有超过七成是来自移动产品。

三星S4手机有一系列软件支持的新功能，料将抢了今年稍晚推出的升级版iPhone的风头。不过迄今为止，市场对于Galaxy手机的评论仍是褒贬不一。

三星周五在开盘前公布，第一季移动部门获利跳涨56%至6.51万亿(兆)韩元，占公司全部获利的近四分之三。

三星没有公布智能手机销售数据，但根据五位分析师的预计，截止3月当季可能卖出6,800-7,000万部手机，前一季为6,300万部。

而苹果周二宣布，3月当季iPhone出货量为3,740万部，高于上年同期的3,510万部，但较前季的4,780万部大幅下滑。

三星第一季整体营业利润较上年同期增长54%，为8.8万亿韩元(79亿美元)，基本与先前的预估一致，也与去年第四季的纪录水平8.84万亿基本持平。

三星股价在过去三个月上涨2%，苹果则下跌21%，同期的韩国综合股价指数.KS11下跌1%。目前三星的市值约为2,150亿美元。(完)

(编译 戴素萍/李春喜; 审校 高琦)

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