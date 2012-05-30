三星电子正式发售Galaxy S3

三星电子第三代Galaxy S智能手机在欧洲上市，料将取得比旧款更加成功的表现。Galaxy S3能够跟踪用户眼部动作，令屏幕在使用中不会变暗或变黑。此前的Galaxy S系列手机助三星电子超越苹果成为全球最大智能手机制造商，新款手机在欧洲和中东地区28个国家登场，意在苹果推出新款iPhone前拉大两者的距离。