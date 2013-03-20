三星Galaxy S4或促使苹果反思iPhone发展战略

焦点：美国农民盘算中国需求 将赌注放在大豆身上
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
路透旧金山3月15日 (记者 Poornima Gupta) - 三星(005930.KS)推出功能强大的Galaxy S4，或迫使苹果(AAPL.O)加快智能手机的设计迭代步伐，并尝试推出低价设备，这二者都与苹果当前的做法相背离。
三星在纽约隆重推出Galaxy S4，这款手机的大多数技术指标均胜过iPhone。但它给苹果带来的挑战，不仅仅在于硬件参数的对比。
“认为苹果已远远落后可能有些言过其实，”Forrester分析师格尔文（Charles Golvin）说。但他认为，对于竞争设备推出速度的加快，苹果确实需要加以留意。
“如果苹果有需要作出回应的地方，那就是产品的发布节奏。每两年出一款全新设计以及每年提升一次速度，如今可能不足以令苹果继续走在智能手机创新的前沿阵地。”
三星在高端智能手机领域与苹果可一较高下的能力，可能促使后者最终进军曾经不愿涉足的低端市场。
很多分析人士如今认为，苹果必须对三星及其他正在吸引市场关注的竞争对手作出回应。华尔街许多人士眼下已在对下一代iPhone进行展望，但期待却不是很高。
一成不变
苹果iPhone的更新周期似乎一成不变，即新一代iPhone通常都在下半年发布。过去几年，苹果每隔两年才彻底重新设计一次iPhone的外观。
Topeka Capital Markets分析师怀特（Brian White）将三星Galaxy S4视为一款新鲜产品，但“并非游戏规则改变者”。他指出，如今智能手机技术发展太快，时机安排令苹果身处劣势。
怀特称，更重要的是，高端市场很快就会饱和，苹果需扩宽产品组合，推出更多类别的智能手机，同时还应涉足新的产品领域，譬如传闻不断的电视机或智能腕表等。
许多华尔街人士认为，推出低价iPhone是苹果向印度、中国等快速增长的市场渗透的最快捷方式，但风险是低价iPhone会蚕食高价iPhone的需求，从而压缩苹果无以匹敌的利润率。
三星发展势头迅猛，部分得益于以量取胜的策略，该公司针对不同地区和不同消费者的喜好，推出了近40款从高端到低端的手机款型。
巴克莱（Barclays）的分析师Ben Reitzes称，三星的发展势头对苹果构成重大威胁。他预计苹果今年夏季会面向全球市场推出低端iPhone。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透芝加哥4月6日 - 苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。
路透伦敦4月6日 - 石油输出国组织(OPEC)能否控制全球石油供应过剩仍未可知，但大宗商品贸易巨头看好此事，他们纷纷出售从供应过剩中获利的储油业务的股权。
路透纽约4月6日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)周四称，2016年美国原油期货成交量和未平仓合约激增，特别是来自亚洲的买家和锁定产量的页岩油公司均表现出对远期合约的青睐。