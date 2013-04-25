三星Galaxy S4需求火热 美国缺货延后上市

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透旧金山4月24日 - 美国无线服务提供商Sprint (S.N)和T-Mobile周三称，三星电子(005930.KS)最新款旗舰智能手机Galaxy S4开始销售时间将晚于预期，因受供给问题影响。
三星称这是因为Galaxy S4手机需求意外强劲。
“由于全球对Galaxy S4的需求太大，起初的供给可能有限。我们预计将在未来几周补充库存满足需求，”三星在声明中称。
T-Mobile将于4月29日开始接受在线订单，而非原计划的周三(24日)，因“库存交付意外延后”。Sprint将按计划自周六起接受在线订单，但只有在到货后才会在零售店销售。
美国电话电报公司(AT&T)(T.N)则表示，一切就绪，周六将按计划开始销售S4手机。
一些分析师预计Galaxy S4上市首月销量可能超过1,000万部，所以核心零部件交付若有阻碍，可能导致灾难性影响。
0435GMT，三星股价跌0.34%，而韩股综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.42%。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 许娜)
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