三星Galaxy S4需求火热 美国缺货延后上市

路透旧金山4月24日 - 美国无线服务提供商Sprint (S.N)和T-Mobile周三称，三星电子(005930.KS)最新款旗舰智能手机Galaxy S4开始销售时间将晚于预期，因受供给问题影响。

三星称这是因为Galaxy S4手机需求意外强劲。

“由于全球对Galaxy S4的需求太大，起初的供给可能有限。我们预计将在未来几周补充库存满足需求，”三星在声明中称。

T-Mobile将于4月29日开始接受在线订单，而非原计划的周三(24日)，因“库存交付意外延后”。Sprint将按计划自周六起接受在线订单，但只有在到货后才会在零售店销售。

美国电话电报公司(AT&T)(T.N)则表示，一切就绪，周六将按计划开始销售S4手机。

一些分析师预计Galaxy S4上市首月销量可能超过1,000万部，所以核心零部件交付若有阻碍，可能导致灾难性影响。

0435GMT，三星股价跌0.34%，而韩股综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.42%。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 许娜)

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