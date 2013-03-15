三星在美国首发Galaxy S4

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透纽约3月14日（记者 Sinead Carew） - 三星电子(005930.KS)周四在美国首发最新旗舰手机Galaxy S4，这款手机拥有更大屏幕，且具备手势控制等人性化功能，意欲在苹果的本土市场与其一较高下。
这是三星Galaxy S系列第一次在美国首发，该公司押注消费者喜欢更大屏幕手机。
三星在S4发布前积极造势，第二季将在全球范围内面市。三星称美国所有的电信服务提供商都将销售这款手机，但其对具体时间和价格则三缄其口。
这款手机的成败对三星与苹果等竞争对手的较量甚为关键，眼下各式各款智能手机令消费者眼花缭乱。
三星此次选在美国进行全球首发活动，是寄望于收复在美国市场的领先地位。去年12月当季，苹果在美国手机市场的销售超过了三星。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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