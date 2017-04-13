三星电子称盖乐世S8新旗舰手机的预定情况好于S7

韩国SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透首尔4月13日 - 韩国三星电子(005930.KS)移动业务主管高东真周四表示，盖乐世S8旗舰智能手机的预定情况好于前一代产品S7，暗指有不少消费者并未受到去年盖乐世Note7产品起火事件的困扰。
S8定于4月21日在韩国、美国和加拿大市场开卖，将成为三星电子在遭遇Note7推出后不久即被召回的打击后复元的关键。
该款新品的市场反响不错，一些投资者和分析师称，S8可能创下三星旗下新产品的第一年销量纪录。
“现在说来还太早，不过从预定情况看来的市场初步反响要好于预期，”高东真在媒体简报会上表示。
他表示，S8将是三星盖乐世智能手机历来最安全的机型，因其采用了避免电池失效的措施。正是电池失效引发之前部分Note 7智能手机自动起火的灾情。
分析师预期三星电子4-6月将录得公司史上最佳单季获利，受S8销售强劲与记忆体晶片(存储器芯片)市场畅旺支撑。外界普遍预期今年记忆体晶片产业营收料有创纪录表现。
S8将配备5.8或6.2寸曲面屏幕(14.73或15.75公分)，经过重新设计的S8，屏幕尺寸为历来三星旗舰机种最大者。
高东真也表示，三星计划以S8重振中国市场。由于来自华为等中国手机业者的竞争加剧，近年来三星已跌出销售排行榜前五名。
他表示，即使需要耗费时日，三星仍将以重夺中国市场份额为目标。不过他并未详细说明具体策略。(完)
(编译 徐文焰/陈宗琦；审校 戴素萍/张荻)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
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