三星电子2月底将发布最新Galaxy手机

2013年11月25日在首尔一家地铁站拍到的三星手机广告。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透首尔2月4日 - 三星电子(005930.KS)将在本月发表新版旗舰级GalaxyS智能手机，但产业竞争愈发激烈之际，预料加大萤幕尺寸等特色恐怕很难带动销售大幅成长。

三星周二寄发一份邀请函，主题为“Samsung unPacked5”，日期为2月24日，举行地点为巴塞罗那的移动通讯世界大会(Mobile WorldCongress/MWC)。多位分析师表示，在三星S4手机销售弱于预期之后，新产品发表时程提前了约三周。

各界普遍预期S5手机将拥有更大的萤幕尺寸、主照相机有所改善、以及虹膜辨识或指纹扫描等生物辨识功能。该公司可能同时发表改款后的Galaxy Gear智能手表。

在年度产业大会上发表新产品时料强调成本，与以往三星大举行销有所不同；该公司去年在纽约无线电城音乐厅(Radio CityMusic Hall)发表S4新机时，动用了多名演员及现场管弦乐队演奏。

S5加大萤幕尺寸可能不会是一个很大的卖点，因为市场普遍预期苹果今年稍晚将推出大萤幕智能手机。苹果上月开始透过中国移动(0941.HK)销售手机之后，预料也将在中国紮根；中国移动的用户数居全球之冠。(完)

(编译 张明钧; 审校 张若琪)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。