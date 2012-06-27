三星新款Galaxy手机遭遇甜蜜的烦恼

路透首尔6月26日电---韩国三星电子(005930.KS)新款Galaxy S III智能手机需求火爆,以至于供不应求,短短一个月的缺口就可能达到200万部左右.

对於一个从未像苹果公司(AAPL.O)那样激发消费者狂热追捧的公司而言,供不应求是个甜蜜的烦恼.但一部分短缺是由於生产方面出现问题,影响了部分欧洲销售,同时美国的主要运营商也不得不推迟一些预定手机的交付.

Galaxy S III是三星智能手机中市场反应最好的一款,该公司称其有望成为旗下智能手机中销售速度最快的一款,推出头两个月便可能突破1,000万部销售大关.

最新款Galaxy手机的推出时间恰到好处,因为下一代iPhone手机料将在今年稍晚才会推出,此外诸如谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉和诺基亚NOK1V.HE等公司的手机也还未造成了不起的市场影响力.

分析师认为,新款Galaxy手机供应短缺是一个暂时的问题,该问题影响了4-6月当季约200万部手机的出货.三星预计其手机业务第二季获利将刷新纪录,受益於Galaxy S II和Galaxy Note热销.

巴克莱将第二季Galaxy S III手机出货量预期自800万部下调至650万部,但将第三季出货量预期上调100万部,至1,500万部.

三星表示,零件短缺问题已经解决,目前正开足马力生产以满足需求."很简单,需求远超我们的预期.但这并不意味着我们设定的需求预期十分保守,"三星在致路透的电子邮件声明中称.

**挑战苹果**

三星5月29日开始全球发售Galaxy S III手机,但不久便宣布这一款手机的鹅卵石蓝版交货时间推迟两到三周.

据朝鲜日报报导,在推出此款手机不到两周前,三星电子前任首席执行官、现为母公司三星集团公司战略办公室主管的崔志成曾责令报废50万部蓝款手机,因设计不如人意.报导还称,经过多次设计修改後,崔志成在发布前不到10天才批准最终版本.

三星周二表示,此款蓝色手机问题导致的交货推迟只是暂时的,已被解决,并补充道,美国也将很快由供应短缺局面恢复正常.

三星第一季智能手机销量达4,450万部,第二季料将超过5,000万部.

"Galaxy S III日益明显的被视为iPhone的真正对手,而不只是最好的替补选择,"CLSA分析师Matt Evans称.

"五家美国运营商预订了同样款式的(Galaxy S III)设备,最明显的反映了这种地位上的变化.它跟Galaxy S II不一样,几乎没有用户定制的情况.三星显然开发出了用於跟运营商谈判的巨大筹码,创造出一款'必须拥有的'手机."(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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