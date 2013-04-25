测评人士：三星Galaxy S4不错 但不够震撼

路透4月24日 - 测评人士称，三星电子(005930.KS)最新推出的智能手机Galaxy S4屏幕更大，且有一些软件噱头，但只能算是Galaxy S3的改进版。

“Galaxy S4仍是一款外观漂亮、马力十足的安卓手机，”《纽约时报》专栏作家David Pogue写道。

“但这款手机基本上只能算作Galaxy S3的改进版。若换做是苹果，该公司会在小幅升级的版本后加上字母S（譬如iPhone 4S），可能这款手机就应该命名为Galaxy S3S，”他写道。

三星3月在纽约发布了Galaxy S4。这款手机搭载5英寸屏幕，内置1.9 GHz四核处理器，拥有1,300万像素摄像头，操作系统是谷歌(GOOG.O)的安卓。

Galaxy S3的屏幕为4.8英寸，内置1.4 GHz四核处理器，摄像头为800万像素。

“尽管屏幕更大，马力更足，Galaxy S4怎么看都像Galaxy S3。机身厚度7.9毫米，重量为4.6盎司，与Galaxy S3相比几无差异。但照搬Galaxy S3并非好主意，”科技博客The Verge的皮尔斯（David Pierce）说道。

科技博客AllThingsD的莫斯伯格（Walt Mossberg）称，Galaxy S4是一款好手机，但并非一款伟大的手机。他建议读者考虑外观更精致、功能强大的HTC One，而非三星的这款最新手机。

“它是前一机型的进化版，尽管有一些改进，但三星向原生安卓平台添加的一些软件仍然非常弱。我觉得，三星的一些软件通常只是标准安卓应用的翻版，很有噱头，偶尔有用，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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