三星电子与通用电气就家电业务进行了磋商--韩联社

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社周六报导称，科技大厂三星电子(005930.KS)与美国通用电气(奇异,GE)就买进后者的家电事业进行了协商，但因反托拉斯问题而破局。
报导称，在通用电气因美国反托拉斯监管机构的反对而放弃与瑞典伊莱克斯(ELUXb.ST)的交易后，三星开始了这场磋商。
该未引述消息来源的报导称，在美国监管机构表达了对反托拉斯问题的关切后，通用电气终止了与三星的磋商。三星是美国家电市场大厂。
中国海尔表示，其将以54亿美元买下通用电气的家电业务。
三星发言人士不愿发表看法；通用电气也无法立即联系到发表意见。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。