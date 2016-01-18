三星电子与通用电气就家电业务进行了磋商--韩联社

路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社周六报导称，科技大厂三星电子(005930.KS)与美国通用电气(奇异,GE)就买进后者的家电事业进行了协商，但因反托拉斯问题而破局。

报导称，在通用电气因美国反托拉斯监管机构的反对而放弃与瑞典伊莱克斯(ELUXb.ST)的交易后，三星开始了这场磋商。

该未引述消息来源的报导称，在美国监管机构表达了对反托拉斯问题的关切后，通用电气终止了与三星的磋商。三星是美国家电市场大厂。

中国海尔表示，其将以54亿美元买下通用电气的家电业务。

三星发言人士不愿发表看法；通用电气也无法立即联系到发表意见。(完)