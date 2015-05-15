韩国个股：三星集团继承人接任两个关键基金会的主席，暗示领导权移交

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透首尔5月15日 - 三星集团 周五宣布，继承人李在熔接替他的父亲李健熙担任两个关键基金会的主席，此举暗示该韩国最大综合企业领导权正在移交。
三星集团发言人称，李在熔将从5月31日开始，接替他的父亲担任Samsung Life Public Welfare Foundation和Samsung Foundation of Culture这两个基金会的主席。
三星内部人士称，自从李健熙一年前住院后，李在熔一直是集团的关键决策者。智能手机巨头三星电子 隶属于三星集团。
但是担任上述基金会主席，是李在熔首次从父亲手中接棒正式的领导角色，引燃外界预期在不久的将来三星集团的领导权将移交到下一代。
三星集团发言人拒绝对李在熔将何时担任集团董事长置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元