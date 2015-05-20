焦点：三星继承人李在镕低调接班 改变的是风格而非战略

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔/新加坡5月20日（记者 Se Young Lee/Miyoung Kim） - 三星集团继承人李在镕面临微妙的平衡问题，既要谨慎地推动三星转变风格，同时又要设法保留其父掌舵数十载给三星留下的遗产。

三星集团尚未宣布正式的接班计划，但上周宣布46岁的李在镕将接替其父李健熙、出任集团旗下两大基金会的主席。73岁的李健熙一年前突发心脏病，目前仍住院治疗。

出售多项非核心资产、推动旗下更多公司挂牌上市并调整组织结构，这一切均表明李在镕正悄然推动三星向他的务实主义风格转变，这与其父的魅力型领导风格截然不同。

“（集团）主席仍健在，他还不想成为关注焦点。但他的立场一直非常明确：他希望拿业绩说话，确保三星业务继续增长，”一位不愿具名的三星高层说。

“这就是为什么他把重点放在他认为三星能够成功经营的业务方面，而卖出防务和化学等资产。这是相当果断的举动。”

三星集团权力交接时间尚未确定，几乎没人认为三星的战略未来会有任何重大改变，不过他的管理风格可能会改变三星的做事方式。

“我认为李在镕副董事长已成竹在胸，但他不想操之过急，以免破坏父亲的建树或被外界视为不敬，他在权衡一个恰当的时机。”前述要求匿名的高管说。

三星智能手机业务的利润及利润率均远远脱离2013年高点，而新业务尚未成为未来的增长点，这使得一些投资者质疑三星的长期成长前景。面对这种现状，李在镕多管齐下，努力推动智能手机业务继续增长。

“随着高端智能手机市场接近饱和，副董事长把重心放在如何确保稳健利润以及延长产品生命周期方面。他在考虑与组件业务的协同效应、以及与可穿戴产品、‘物联网’及虚拟现实技术的融合。”该高层说。

在外界眼中，李在镕可能不像其父那样有威信，但他其实也不忌讳发号施令。

“现在集团内有一条规定，三星员工与客户会面时不许接听手机，甚至连看手机都不行，”另一位熟悉情况的三星人士说道。“这条规定的背后就是副董事长（李在镕）……他强调客户更重要，这就是他的思路。”

内部人士称，李在镕可能比其父更务实，并不需要像他父亲当初要求的那种关注，譬如李健熙出国归来时通常都有数名高管在机场迎接。

“副董事长明确表示应停止这类做法，他似乎认为这些没必要。”上述第二位知情人士说。

李在镕不喜欢韩国媒体把他描述成一个注重细节的人，李健熙给外界的印象则是更有远见。

三星高管说：“他痛恨这样的对比。李健熙董事长当初刚上任时，也非常关注细节，当企业实现了他希望的改变后，他才将重心转向长期战略。”

“他认为这样（对比）很无礼。他只是想像他父亲一一样，成为一名成功的商人，他努力向父亲学习。”(完)