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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 07:43 BJT

韩国个股：三星电子预计第二季营业利润创纪录，但不及市场估计

路透首尔7月5日 - 三星电子 估计其4-6月营业利润大增47%至创纪录的9.5万亿(兆)韩元(83亿美元)，得益于4月底发布旗舰Galaxy S4智能手机。

该预测低于汤森路透I/B/E/S访问的43位分析师平均预估的10.16万亿韩元。三星电子将在7月26日发布完整的季度财报。

三星电子预计其第二季营收为57万亿韩元，市场预估为58.7万亿。(完)

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