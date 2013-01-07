韩股业绩: 三星电子第四季营业利润初估值达到创纪录的83亿美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透首尔1月8日 - 全球最大的记忆体晶片和手机生产商--韩国三星电子 公布10-12月季度营业利润初估值为创纪录的8.8万亿(兆)韩元(82.7亿美元),因其手机用平面萤幕的市场需求稳健,且智能手机产品利润强劲增长.
上述营业利润初估值与路透调查16位分析师的预测值8.7万亿大致相符,且为该公司连续第五个季度录得创纪录获利.三星电子是全球以营收计最大的科技企业,将于1月25日公布完整季度财报.
三星电子公布第四季营收初估值为56万亿韩元,略低于市场预期的56.6万亿韩元.该公司市值接近2,300亿美元.(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。