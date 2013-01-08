《即时观点》韩国三星电子公布第四季获利达到创纪录的83亿美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
KIWOOM SECURITIES分析师KIM SUNG-IN:
我认为三星的智能手机销售和获利增速今年将不会减缓.预计其智能手机销量将达到3.2亿部,平板电脑销量达到约3,200万台,比去年的1,600万台高出一倍.
尽管第一季的季节性需求疲弱,但我预计三星的整体营收将超过53万亿韩元,营业利润达到约8.3万亿韩元,因半导体及IT产品需求强劲.今年的营收总额料达230万亿韩元,营业利润料为37万亿韩元.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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