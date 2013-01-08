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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 08:27 BJT

《即时观点》韩国三星电子公布第四季获利达到创纪录的83亿美元

KIWOOM SECURITIES分析师KIM SUNG-IN:

我认为三星的智能手机销售和获利增速今年将不会减缓.预计其智能手机销量将达到3.2亿部,平板电脑销量达到约3,200万台,比去年的1,600万台高出一倍.

尽管第一季的季节性需求疲弱,但我预计三星的整体营收将超过53万亿韩元,营业利润达到约8.3万亿韩元,因半导体及IT产品需求强劲.今年的营收总额料达230万亿韩元,营业利润料为37万亿韩元.(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)
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