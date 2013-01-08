修正-《韩股业绩焦点》三星电子初估第四季获利83亿美元,智能手机部门业绩喜人

(更正:修改标题措辞)

* 第四季营业利润料为创纪录的8.8万亿(兆)韩元

* 第四季营收料为56万亿韩元

* 分析师估计手机部门获利为5.8万亿韩元

* 丰富的手机产品与芯片价格回升将提振公司2013年获利--分析师

* 股价开低1%

路透首尔1月8日 - 三星电子 表示,季度获利或达83亿美元.公司每分钟可售出近500部手机,与此同时,市场对该公司所生产用于移动设备的面板产品需求增加,包括其竞争对手苹果 的产品所使用的面板.

需求的季节性疲软可能会使连续五季刷新纪录的表现在1-3月当季结束.但作为集团最大获利部门的智能手机部门计划推出多款新型智能手机,加之芯片价格上涨,都缓解了今年公司获利增长速度可能放缓的忧虑,并支撑三星电子股价升至纪录高位.

苹果去年在全球范围内仅推出一款新的智能手机iPhone 5,而三星电子则针对不同地区及消费者口味推出了多达37款机型,包含高端的智能手机以及价格较为低廉的低端机型.相比之下,台湾宏达电 推出了18款机型,诺基亚 为九款,LG电子 则有24款新机面世.

三星电子周二给出了10-12月季度获利初估,完整的财报料将于1月25日公布.该公司市值接近2,300亿美元.

欲浏览三星财报图表,请点选:

(r.reuters.com/myw53t)

**Note产品表现不俗**

三星旗舰产品Galaxy S III出货量在第三季超越iPhone 4S,成为全球销量最好的智能手机.该机型在上季度的出货量可能约为1,500万部,低于7-9月当季的1,800万部.但分析师估计,该公司集手机和平板电脑为一体的产品Galaxy Note II销量料约为800万部,应足以弥补这个降幅,三星智能手机总出货量料达6,300万部.

"Note手机销售情况良好,提振公司第四季获利;而苹果iPhone 5销售情况则不及预期,"HI Investment & Securities分析师Song Myung-sub表示.

"随着手机业务获利减少,三星本季获利将会下滑.其下一款Galaxy S机型将等到3月或4月才会推出,在没有新产品的情况下,三星的手机售价在本季将会下滑.就全年而言,三星推出新机型的速度将快于苹果,并将继续在智能手机市场占据上风."

关于三星将在第一季推出新款Galaxy S的预期已经升温.据猜测该款手机将配备摔打不碎的柔性全高清屏幕,分辨率为每英寸440个像素点,同时还将配备像素更高的摄像头和更强大的处理器.

"即使在呈现季节性疲弱的第一季,三星智能手机出货量也可能实现增长.Galaxy S IV若提前发布,或将拉动第二季的增长势头,"法银巴黎证券分析师Peter Yu说.他并预计,三星2013年营业利润将增长25%至近350亿美元.

市场研究机构Strategy Analytics的常务董事Neil Mawston表示,三星今年智能手机销量料增加35%,扩大对苹果的领先优势,受益于其多样化的产品阵容.其预计,三星今年智能手机销量将达到2.9亿部,高于2012年2.15亿部的估计销量.

苹果智能手机今年销量料达到1.8亿部,比去年的1.35亿部增长三分之一.

Kiwoom Securities分析师Kim Sung-in预计,今年三星智能手机出货量将达到3.2亿部,平板电脑销量将增长一倍至3,200万台左右."尽管第一季季节性需求疲弱,但我预计三星的营收将超过53万亿韩元,营业利润将达到约8.3万亿韩元,因半导体及IT产品需求强劲,"Kim说.

**成绩亮眼**

三星称,其10-12月季度的营业利润较上年同期跳升89%至8.8万亿(兆)韩元.这个成绩比7-9月季度创下的前纪录高位8.1万亿高出8.6%.

分析师估计,行动部门获利较前一季的5.63万亿韩元小幅增加到约5.8万亿韩元,而且是上年同期水平的两倍多.晶片及平板萤幕价格反弹,应该帮助提升了零件业务获利,这要归功于搭载三星晶片、微处理器及平板萤幕的行动电话销售畅旺.

三星电子股价上周创下158.4万韩元(1,500美元)的历史新高,反映出该公司乐观的前景.三星股价在2012年的涨幅为44%,轻松打败韩国股市综合指数 9%、以及苹果股价31%的涨幅.

周二盘初三星股价下滑约0.9%.