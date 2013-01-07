《韩国个股焦点》三星第四季获利料再创新高,Note手机及晶片贡献巨大

市场研究机构Strategy Analytics的执行董事Neil Mawston表示,今年三星的智能手机销售可能激增35%,并将扩大对苹果的优势,这主要得益于三星产品的多样性.该机构预测三星今年将售出2.9亿部智能手机,2012年预计售出2.15亿部.

**强劲的数据**

路透对16位分析师的调查结果显示,三星周二料宣布第四季营业利润较上年同期激增65%,至8.7万亿(兆)韩元.这个数字较第三季创纪录的8.1万亿韩元获利还要高7%.

手机业务获利料小幅上升,约为5.8万亿韩元,高于第三季的5.63万亿,是上年同期的两倍还要多.芯片价格以及屏幕业务的反弹也帮助提升了零件业务的获利,因为搭载三星芯片、微处理器和屏幕的手机销售旺盛.

三星股价上周创下纪录高位158.4万韩元(约为1,500美元),也反映出该公司的乐观前景.三星是亚洲市值最高的科技公司.三星股价2012年飙升44%,轻松超过韩国综合股价指数 9%的涨幅,也高于苹果31%的涨幅.(完)