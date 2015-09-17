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国际财经 | 2015年 9月 17日 星期四 14:43 BJT

韩国三星重工业和三星工程建设称无合并计划

路透首尔9月17日 - 韩国三星重工业(010140.KS)和三星工程建设028250.KS周四表示，他们没有进行合并的计划。这两家公司都是三星集团的关联公司。

三星重工业和三星工程建设股价周三大涨，之前三星重工业执行长Park Dae-young称两家公司最终应该合并。

但这两家公司周四分别称，并未考虑合并交易。(完)

(编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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