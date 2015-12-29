三星电子开始销售用于健康可穿戴产品的新款处理器

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔12月29日 - 科技业巨头三星电子(005930.KS)周二表示，已开始销售一款用于健康类可穿戴产品的新型处理器，要从这个迅速成长的市场分得一杯羹。
三星在公告中称，这款芯片开创了同时测量多项指标的先河，包括体脂、体表温度和心率，还可处理它所收集到的信息。
三星表示，为帮助客户加快研发使用该芯片的产品，该公司已开发了手环等“示范平台”产品，展示该芯片的功能。
三星这款芯片于12月开始量产。公司称，该处理器将用于2016年上半年要发布的一款新设备，但并未指明该设备的制造商是谁。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫)
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。