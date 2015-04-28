韩国个股：三星重工否认计划与三星工程建设合并，后者股价涨幅扩大

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔4月28日 - 韩国造船厂三星重工业 周二否认韩媒报导所称，该公司再次尝试在今年稍晚与姊妹公司三星工程建设 合并。
东亚日报援引匿名三星集团高管报导称，两公司5月或6月将再次开始尝试合并，这是三星集团简化持股结构，为三星电子董事长李健熙顺利向其子女移交权力做准备的部分举措。
由于遭到股东反对，三星重工业以25亿美元收购三星工程建设的计划在11月失败。一些投资者质疑将一家造船厂和一家工程建设公司合并会有什么好处。
三星工程建设股价涨幅扩大至3.1%。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。