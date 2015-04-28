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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 08:25 BJT

韩国个股：三星重工否认计划与三星工程建设合并，后者股价涨幅扩大

路透首尔4月28日 - 韩国造船厂三星重工业 周二否认韩媒报导所称，该公司再次尝试在今年稍晚与姊妹公司三星工程建设 合并。

东亚日报援引匿名三星集团高管报导称，两公司5月或6月将再次开始尝试合并，这是三星集团简化持股结构，为三星电子董事长李健熙顺利向其子女移交权力做准备的部分举措。

由于遭到股东反对，三星重工业以25亿美元收购三星工程建设的计划在11月失败。一些投资者质疑将一家造船厂和一家工程建设公司合并会有什么好处。

三星工程建设股价涨幅扩大至3.1%。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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