韩国三星重工将为受西方制裁的俄罗斯公司建造油轮--消息

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透莫斯科10月10日 - 消息人士周五表示，韩国造船企业三星重工业(010140.KS)计划为受到西方制裁的俄罗斯石油公司Gazprom Neft(SIBN.MM)建造三艘北冰洋油轮。
西方因俄罗斯在乌克兰危机中的角色对其实施制裁，这也牵连到俄罗斯企业在深水区域、北冰洋沿岸和页岩气项目方面的勘测和生产，因为这些公司要使用西方的技术。
三星重工业周二表示，获得价值4,720亿韩元(4.44亿美元)的三艘油轮订单，买方是一家欧洲公司，但未公布名称。三星重工业预计在2017年4月之前交付。
其中一名消息人士告诉路透，油轮的买方是Gazprom Neft在奥地利的子公司Gazprom Neft Trading。
“买方是Gazprom Neft下属的一家贸易子公司，设在维也纳，”该消息人士表示。另外两名消息人士也证实，油轮将交付给Gazprom Neft的子公司。
尽管三星重工业的协助为油田开发提供了便利，但也表明俄罗斯在响应普京总统号召、降低对西方技术的依赖方面存在难度。
Gazprom Neft和三星重工业均拒绝置评，前者是俄罗斯国有天然气公司Gazprom(GAZP.MM)旗下生产石油的子公司。
消息人士未透露油轮未来经营者的身份，也没有提供融资方面的细节。制裁措施也限制部分俄罗斯公司从西方融资。
Gazprom Neft位于俄罗斯北极圈内的Novoportovskoye油田需要这些油轮供应石油。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。