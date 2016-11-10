三星集团继承人李在镕暗示将增强对三星电子董事会授权

路透首尔11月10日 - 据两名熟悉情况的人士透露，韩国三星集团实际控制人李在镕之所以加速获取在旗舰企业三星电子(005930.KS)的董事会席位，在一定程度上是迫于投资者呼吁改善公司治理的压力。

去年三星集团旗下两项业务--三星物产与第一毛织具有争议性的合并案，曾遭美国维权对冲基金Elliott Management的阻挠，但三星集团最终险胜。不过该交易招致对李氏家族将其自身利益置于股东利益之上的批评。

“过去几年间，内外部董事成员不断请求李在镕加入董事会，而他一直予以回绝，”其中一位消息人士称，“但(2015年)来自Elliott的攻击是促使他提前获得董事席位的触发因素之一，并更严肃地考虑公司治理问题。”由于未获授权公开讲话，这位消息人士拒绝具名。

现年48岁的李在镕是三星集团准继承人，实际上自从其父李健熙2014年因心脏病突发住院以来，他一直都在幕后协调业务运营。据熟悉情况的消息人士告诉路透，他最终被说服，决定在明年3月的股东大会上进入三星电子董事会。

但三星将打印机业务出售给惠普(HPQ.N)需要投资者批准，才有了上个月的股东会议，也给了李在镕提前进入董事会一次机会。

“他感觉时机已到，而且他已经做好准备，”第二位知情消息人士称。

三星电子称，李在镕在10月份会议上被提名进入董事会，无需等到明年3月，这样他就能更积极地参与管理团队构成及并购等重大决定。该公司并称，董事职务还赋予他公司管理的正式职责。

三星已简化复杂的集团所有权结构并提高派息。而且自去年以来，三星电子已回购11.4万亿(兆)韩元(99亿美元)的股票。在盖乐世Note7智能手机爆炸门之后，该公司可能回购更多股票来取悦投资者。

“这表明李在镕希望进行更符合国际标准的董事会治理，”另一位知情消息人士表示，并称李在镕希望董事会成为关键的决策机构，“我估计在董事会授权方面会有更多动作”。由于事件的敏感性，这位消息人士也拒绝具名。(完)