三星继承人李在镕低调接班 改变的是风格而非战略

三星集团继承人李在镕面临微妙的平衡问题，既要谨慎地推动三星转变风格，同时又要设法保留其父掌舵数十载给三星留下的遗产。三星集团权力交接时间尚未确定，几乎没人认为三星的战略未来会有任何重大改变，不过他的管理风格可能会改变三星的做事方式。李在镕的父亲、73岁的李健熙一年前突发心脏病，目前仍住院治疗。路透