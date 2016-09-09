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国际财经 | 2016年 9月 9日 星期五 17:58 BJT

三星电子考虑向惠普出售打印机业务--首尔经济日报

路透首尔9月9日 - 首尔经济日报(Seoul Economic Daily)周五报导，三星电子(005930.KS)正在考虑把打印机业务出售给惠普(HPQ.N)，可能为其带来大约2万亿韩元(18.2亿美元)的收入。

报导援引三星一名高层的话称，三星计划下周宣布其计划。

三星一名发言人士表示，三星不对传闻及臆测置评。无法立即联络惠普首尔办事处发表评论。

三星集团已经退出了几项非核心业务。 (完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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