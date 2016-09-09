三星电子考虑向惠普出售打印机业务--首尔经济日报

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔9月9日 - 首尔经济日报(Seoul Economic Daily)周五报导，三星电子(005930.KS)正在考虑把打印机业务出售给惠普(HPQ.N)，可能为其带来大约2万亿韩元(18.2亿美元)的收入。
报导援引三星一名高层的话称，三星计划下周宣布其计划。
三星一名发言人士表示，三星不对传闻及臆测置评。无法立即联络惠普首尔办事处发表评论。
三星集团已经退出了几项非核心业务。 (完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。