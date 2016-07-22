（更正）三星电子在中国起诉华为侵犯知识产权

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
（更正：内文第一段公司名称应为“三星电子”，非“三星科技”）
路透首尔7月22日 - 科技巨擘三星电子(005930.KS)周五表示，已在中国数家法院就专利侵权问题向智能手机竞争对手华为提起诉讼。这导致两家公司之间的法律纠纷升级。
公司一位发言人称，三星约在两周前向北京一家法院起诉华为侵犯其六项知识产权。她没有详细说明这些知识产权的类型，亦未透露还向其它哪些中国法院提起类似指控。
“尽管我们竭尽所能想要友好地解决问题，但遗憾的是，事情已演变到需要采取法律行动，才能保护我们的知识产权，”三星在声明稿中表示。
目前未能立即连系华为代表置评。
华为5月时曾表示，在美国和中国起诉三星侵犯其第四代(4G)蜂窝移动通信技术、操作系统以及用户界面软件。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。