（更正）三星电子在中国起诉华为侵犯知识产权

（更正：内文第一段公司名称应为“三星电子”，非“三星科技”）

路透首尔7月22日 - 科技巨擘三星电子(005930.KS)周五表示，已在中国数家法院就专利侵权问题向智能手机竞争对手华为提起诉讼。这导致两家公司之间的法律纠纷升级。

公司一位发言人称，三星约在两周前向北京一家法院起诉华为侵犯其六项知识产权。她没有详细说明这些知识产权的类型，亦未透露还向其它哪些中国法院提起类似指控。

“尽管我们竭尽所能想要友好地解决问题，但遗憾的是，事情已演变到需要采取法律行动，才能保护我们的知识产权，”三星在声明稿中表示。

目前未能立即连系华为代表置评。

华为5月时曾表示，在美国和中国起诉三星侵犯其第四代(4G)蜂窝移动通信技术、操作系统以及用户界面软件。(完)