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国际财经 | 2015年 1月 15日 星期四 08:19 BJT

三星收购黑莓料不会引发加拿大对安全问题的担忧--消息

路透渥太华1月14日 - 了解加拿大政府想法的消息人士周三表示，韩国三星电子(005930.KS)可能收购黑莓(BBRY.O)(BB.TO)的交易不大可能引发加拿大政府对安全的担忧。

“我不认为会有安全方面的障碍，”这位消息人士表示。之前路透报导，三星电子最近在接洽黑莓意欲收购后者。

另一位了解加拿大政府想法的消息人士表示，之前对中资企业可能收购黑莓所的担忧几乎肯定不会是韩国企业将面临的问题。(完)

(编译 李爽 审校 许娜)

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