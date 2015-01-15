三星收购黑莓料不会引发加拿大对安全问题的担忧--消息

独家：优步因使用软件帮助司机躲避监管面临刑事调查
路透旧金山5月4日 - 两位熟悉情况的消息人士称，针对网约车企业优步(Uber)使用一种软件工具来帮助司机躲避地方交通部门的情况，美国司法部已就此展开刑事调查。
路透渥太华1月14日 - 了解加拿大政府想法的消息人士周三表示，韩国三星电子(005930.KS)可能收购黑莓(BBRY.O)(BB.TO)的交易不大可能引发加拿大政府对安全的担忧。
“我不认为会有安全方面的障碍，”这位消息人士表示。之前路透报导，三星电子最近在接洽黑莓意欲收购后者。
另一位了解加拿大政府想法的消息人士表示，之前对中资企业可能收购黑莓所的担忧几乎肯定不会是韩国企业将面临的问题。(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
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路透香港5月5日 - 亚洲股市周五连续第三天下滑，因大宗商品价格新出现的跌势激起对全球经济体质的担忧；不过欧元逆势上扬，因对法国总统大选的担忧减退。
路透日本横滨5月5日 - 日本财务省周五提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。