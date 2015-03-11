Galaxy新机型获好评 三星电子上调产量目标--报载

路透首尔3月11日 - Electronic Times周三报导，韩国三星电子(005930.KS)的Galaxy新款旗舰机种的市场反应不错，该公司已调升该机种产量目标。

该报引述未具名消息人士称，三星将把Galaxy S6和Galaxy S6 Edge的4月整体产量目标从先前的700万部上调至800万部。报导称其3月产量目标仍维持在500万部。

三星发言人表示，不对传闻或臆测置评。

Galaxy S6及Galaxy S6 Edge对于三星扭转智能手机营收不断下滑的局面非常关键。三星2014年年度获利三年来首次下降。

新旗舰机种因创新设计以及技术方面的多项改进，在市场获得好评，部分券商也因而调高三星今年智能手机出货量预估。新机种4月10日将在全球20国贩售。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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