韩国监管机构调查三星物产合并案是否涉嫌非法交易--官员

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔12月4日 - 韩国金融监管机构的两名官员周五称，监管机构正在调查三星集团关联公司三星物产(028260.KS)和第一毛织今年稍早的合并是否存在任何交易违规行为。
两名官员均不愿就调查细节置评，也未透露是否发现有关非法活动的线索。一位官员称，这类调查通常需要几个月的时间。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。