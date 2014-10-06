三星电子将投资147亿美元兴建芯片工厂

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透首尔10月6日 - 韩国三星电子(005930.KS)周一表示，将投资15.6万亿韩元(147亿美元)在韩国建立一座新的半导体生产工厂。
三星电子在声明中称，该厂将建在平泽(Pyeongtaek)，明年上半年开工，2017年下半年完工。
三星表示，该工厂将可能生产记忆体芯片或逻辑芯片，但最终决定尚未敲定。其并未提供预估产能等进一步细节。
分析师预估该公司第三季财报将不佳，但芯片事业却是其中的亮点。三星的智能手机事业是全球最大，但一直在流失市占率。
汤森路透I/B/E/S调查42位分析师的预估中值显示，7-9月营业利润为5.6万亿韩元，这将是2011年第四季以来最差表现。
三星周二将公布7-9月获利初估，完整财报可能在10月底左右公布。(完)
(编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)
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