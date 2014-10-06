三星电子将投资147亿美元兴建芯片工厂

2014年9月5日在柏林消费技术展中拍到的三星展台。 REUTERS/Fabrizio Bensch

路透首尔10月6日 - 韩国三星电子(005930.KS)周一表示，将投资15.6万亿韩元(147亿美元)在韩国建立一座新的半导体生产工厂。

三星电子在声明中称，该厂将建在平泽(Pyeongtaek)，明年上半年开工，2017年下半年完工。

三星表示，该工厂将可能生产记忆体芯片或逻辑芯片，但最终决定尚未敲定。其并未提供预估产能等进一步细节。

分析师预估该公司第三季财报将不佳，但芯片事业却是其中的亮点。三星的智能手机事业是全球最大，但一直在流失市占率。

汤森路透I/B/E/S调查42位分析师的预估中值显示，7-9月营业利润为5.6万亿韩元，这将是2011年第四季以来最差表现。

三星周二将公布7-9月获利初估，完整财报可能在10月底左右公布。(完)

(编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。