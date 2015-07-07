三星电子第二季获利初估低于预期 供应瓶颈限制手机销量

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔7月7日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周二表示，4-6月当季营业利润料不及预期，压制了外界对该公司迅速恢复强劲增长的期望。此前供应紧张问题令该公司最新款智能手机的推出受到困扰。
这家全球主要智能手机厂商在提交给监管机构的文件中表示，第二季营业利润初估较上年同期下降4%，至6.9万亿韩元(61.3亿美元)。此前汤森路透I/B/E/S访问的39名分析师平均预期为7.2万亿韩元。三星电子表示，该季营收初估为48万亿韩元。
第二季营运利润料创下2014年第二季以来的高点。三星未透露该预估的任何细节，不过将在7月底正式发布业绩时公布。
可即便该公司今年年度获利预计将从2014年创下的三年低位反弹，其股价走势依然低迷，因为市场对新款Galaxy S6手机的销售表现存疑。
一些分析师相信，S6 edge曲屏手机缺货影响了公司该季度的销售，尽管三星表示，预期S6系列平面和曲屏手机合并营收料创公司纪录新高。
S6 edge手机缺货可能让三星错失在苹果(AAPL.O)新款iPhone手机于9月推出前提高营收的绝佳机会。该公司称，已经通过增加产能的办法来解决这一问题。
分析师表示，部分新兴经济体汇率波动以及中国和欧洲等主要经济体经济疲软，也有可能拖累该公司的销售。
分析师称，芯片部门可能仍然是公司的盈利大户，系统芯片业务营收增长料可弥补个人电脑动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格下滑的影响。(完)
(编译 徐文焰/郑茵 审校 于春红/王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。