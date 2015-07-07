三星电子第二季获利初估低于预期 供应瓶颈限制手机销量

路透首尔7月7日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周二表示，4-6月当季营业利润料不及预期，压制了外界对该公司迅速恢复强劲增长的期望。此前供应紧张问题令该公司最新款智能手机的推出受到困扰。

这家全球主要智能手机厂商在提交给监管机构的文件中表示，第二季营业利润初估较上年同期下降4%，至6.9万亿韩元(61.3亿美元)。此前汤森路透I/B/E/S访问的39名分析师平均预期为7.2万亿韩元。三星电子表示，该季营收初估为48万亿韩元。

第二季营运利润料创下2014年第二季以来的高点。三星未透露该预估的任何细节，不过将在7月底正式发布业绩时公布。

可即便该公司今年年度获利预计将从2014年创下的三年低位反弹，其股价走势依然低迷，因为市场对新款Galaxy S6手机的销售表现存疑。

一些分析师相信，S6 edge曲屏手机缺货影响了公司该季度的销售，尽管三星表示，预期S6系列平面和曲屏手机合并营收料创公司纪录新高。

S6 edge手机缺货可能让三星错失在苹果(AAPL.O)新款iPhone手机于9月推出前提高营收的绝佳机会。该公司称，已经通过增加产能的办法来解决这一问题。

分析师表示，部分新兴经济体汇率波动以及中国和欧洲等主要经济体经济疲软，也有可能拖累该公司的销售。

分析师称，芯片部门可能仍然是公司的盈利大户，系统芯片业务营收增长料可弥补个人电脑动态随机存取记忆体(DRAM)芯片价格下滑的影响。(完)

(编译 徐文焰/郑茵 审校 于春红/王丽鑫)

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