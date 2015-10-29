焦点：三星电子第三季获利大增并宣布回购99亿美元股票 股价大涨

路透首尔10月29日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四公布11.3万亿(兆)韩元(99亿美元)股票回购计划，此前公布的财报显示，两年来首次录得季度获利同比增长，归功于零部件销售强劲，这推动该公司股价大涨。

三星电子表示，将把所有回购的股票都注销，创迄今为止最大规模。该公司还计划未来三年主要通过派息的方式，将每年自由现金流的30-50%返还给股东。

三星此次股票回购在一年内分阶段进行，此举将受到呼吁三星增加反馈的投资者的欢迎。

“三星回购并注销股票的决定正是合市场所期待的，”HDC Asset Management基金经理Park Jung-hoon 表示。

0418GMT，三星股价上涨1.99%，表现好于大盘韩国综合股价指数.KS11的下跌0.33%。

三星电子第三季营业利润跳增82%至7.4万亿韩元(65亿美元)，与其财测相符。营收较上年同期增长8.9%，至51.7万亿韩元。

三星发表声明称，“公司估计第四季获利将较上季下滑，因预计汇率因素不会发挥正面影响。”

受韩元兑美元走软等汇率因素影响，三星7-9月当季增收8,000亿韩元。

移动业务实现两年来首次较上年同期获利增长，跳增37%至2.40万亿(兆)韩元，归功于盖乐世Note 5平板电脑及新推低端产品的强劲销售表现。

但晶片(芯片)业务连续第五个季度荣登获利榜首，实现创纪录的3.66万亿韩元获利。

稳健的第三季业绩表现提振了关于三星获利复苏仍在持续的预期，不过投资者仍然怀疑，该公司能否重现2013年因智能手机业务实现创纪录获利的辉煌。

研究机构TrendForce称，尽管三星对产品线进行了重大改革，但是由于高端市场有苹果(AAPL.O)、低端市场有中国对手的竞争，其2015年智能手机发货量料将出现首次下滑。(完)