三星少东家李在熔将斥资1.86亿美元收购集团公司股份

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔2月25日 - 三星集团实质领导人李在熔将收购两家集团公司价值2,302亿韩元股票(1.8576亿美元)，这将增加他在集团控股公司的持股。此时三星正在进行领导人更替进程。
李在熔将向三星SDI收购价值2,000亿韩元的三星物产股份。三星SDI周四称，正在出售价值7,650亿韩元的三星物产股份，以遵守韩国监管当局的一项裁决。
三星集团称，李在镕还将收购价值302亿韩元的三星工程建设(028050.KS)库存股，还将再收购该公司价值700亿韩元的股份。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。