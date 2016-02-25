三星少东家李在熔将斥资1.86亿美元收购集团公司股份

路透首尔2月25日 - 三星集团实质领导人李在熔将收购两家集团公司价值2,302亿韩元股票(1.8576亿美元)，这将增加他在集团控股公司的持股。此时三星正在进行领导人更替进程。

李在熔将向三星SDI收购价值2,000亿韩元的三星物产股份。三星SDI周四称，正在出售价值7,650亿韩元的三星物产股份，以遵守韩国监管当局的一项裁决。

三星集团称，李在镕还将收购价值302亿韩元的三星工程建设(028050.KS)库存股，还将再收购该公司价值700亿韩元的股份。(完)