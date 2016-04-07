三星电子初估第一季获利增长10.4% 手机业务有望复苏（更新版）

(新增详细利润数据和背景)

路透首尔4月7日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四表示，第一季营业利润或较上年同期增长10.4%，超过市场预期，显示出其新款Galaxy S7手机销售强劲。

三星电子陷入困顿的手机业务有望在三年来首次实现年度获利增长。该公司新款高端手机迎来开门红，中低端产品业绩也有所改观。

三星电子在监管文件中称，1-3月营业利润或在6.6万亿韩元(57.2亿美元)；根据对23名分析师的调查，汤森路透StarMine SmartEstimate预估为5.6万亿韩元。

三星的营业利润初估也高于调查中任何一位分析师的预估。公布业绩预估后，三星电子股价开盘上涨1.2%，0131GMT跌1.32%。

公司到4月末才会公布全部获利细节，对商业部门业绩未做评论。

三月末以来旗舰机型盖乐世S7销量好于预期的报导，令十几名分析师上调对三星的获利预估。

第一季韩元兑美元平均汇率也下滑8.4%，投资者和分析师称这将进一步提高获利。

因此数家券商目前预计三星移动业务将在七个季度来首次成为获利最高的部门。

三星还预计第一季营收较上年同期增长4%至49万亿(兆)韩元。(完)