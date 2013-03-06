三星收购夏普3%股份的谈判进入最后阶段--消息

路透东京3月6日 - 两名知情消息人士对路透称，韩国三星电子(005930.KS)向日本夏普(6753.T)投资约100亿日圆(1.07亿美元)，收购后者3%股份的谈判进入最后阶段。

由于面对包括三星在内的亚洲同业的激烈竞争，夏普、索尼(6758.T)和Panasonic(6752.T)等日本消费电子企业目前处境艰难。。

夏普驻东京发言人既未证实也未否认三星投资计划。他表示：“这不是公司宣布的消息。”

夏普去年10月得到银行44亿美元救助贷款，但以在日本的办公楼及厂房作抵押。该公司还承诺将裁员1万人并变卖资产。

夏普稍早亦与台湾鸿海精密(2317.TW)洽谈过投资事宜，但另据其他消息人士称，夏普的复兴计划不太可能包含来自鸿海的注资。

晶片制造商高通(QCOM.O)去年12月同意向夏普投资1.2亿美元。(完)

(编译 程琳; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。