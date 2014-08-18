三星电子计划在印尼建手机工厂 但拒绝透露投资规模

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透雅加达/首尔8月18日 - 韩国三星电子(005930.KS)周一表示，计划在印尼建立一家手机厂。印尼是全球增长最快的手机市场之一。
三星电子已经在中国和越南建有手机厂，拒绝透露此次投资的可能规模。今年稍早，台湾富士康科技集团表示，考虑投资10亿美元在印尼建厂。
“我们已经与印尼政府，就为印尼国内市场生产手机的计划进行讨论，从而能够更有效地满足当地消费者需求，”三星在一份电子邮件声明中说。
印尼工业部高科技行业主管Budi Darmadi告诉路透，三星计划在West Java建厂，逐步将产能提高至每月90万部手机。
Darmadi并称，三星该厂最初产能料为每月10万部手机。
不清楚三星是否在该厂生产一般手机或智能手机，抑或两者都会生产。(完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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