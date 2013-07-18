三星电子推出1TB固态硬盘

* 三星推出零售价650美元的1TB SSD，与低价硬盘争抢市场

* 全球SSD市场今年料将成长75%，NAND智能手机晶片成长幅度为41%-分析师

* SSD今年在快闪记忆晶片市场占据26%的份额-分析师

路透首尔7月18日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四推出以取代电脑硬盘为目标的储存技术。三星电子瞄准快速扩张的内存装置市场，希望能藉此抵销成长减速中的智能手机内存芯片销售。

全球生产用于智能手机及固态硬盘(SSD)的NAND快闪记忆芯片制造商中，三星名头最大。SSD读取速度更快、体积更轻巧，比起大多数个人电脑所使用的硬盘耗电量也更低。

野村证券表示，今年全球SSD需求料成长75%至7,800万个。相对地，用于智能手机的NAND芯片出货料将增加41%，低于去年的44%和前年的58%，因智能手机销售成长开始减速。

三星推出的1TB SSD定价650美元，而硬盘最大制造商西部数据(WDC.O)的相同容量硬盘却不到100美元。

不过有些分析师认为，到2015年时，个人电脑使用硬盘的比例将不到50%，因为SSD价格将下滑且将有加乘效能的解决方案。(完)

(编译 李婷仪 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。