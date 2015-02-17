专访：三星电子将投入巨资以促成长 也考虑收购--投资者关系主管

路透首尔2月17日 - 三星电子(005930.KS)投资者关系主管Robert Yi表示，三星计划将持有的560亿美元现金用于公司成长，包括进行收购活动，尽管较多股东呼吁增加派息。

2014年三星电子获利出现下滑，为三年来首次，因该公司在智能手机行业的领导地位受到苹果(AAPL.O)的挑战。不过，三星还是将派息提高40%，并自2007年以来首次回购股票。

但Robert Yi暗示，股东不应期待三星在2015年还会有类似举动，因为公司仍然侧重于成长。

“向股东提供股息以及其他形式的回报，是企业的责任，我们将尽力履行这一责任。不过，我们的主要目标是成长，这也是我们向股东沟通的意思。”Yi在采访中对路透表示。

三星已经成为日益活跃的买家，两年间达成10笔交易。即便如此，公司已经进行的收购规模仍较小，促使一些投资者呼吁三星进行更大规模的收购以提振增长动能。

“我们主要聚焦于那些非常适合三星当前业务的公司的并购交易，而且我们相信从这些交易中得出的技巧和经验，将令未来可能达成更大规模的交易。”Yi说。

截至2014年底，三星电子坐拥61.8万亿(兆)韩元(约合561.4亿美元)现金。

Yi说，随着公司股价和获利下滑，更多价值型基金经理在过去一年买入三星股票。

“他们的主要兴趣是通过股东回报政策提高长期价值，因此他们一直要求增加派息和股票回购，”他说。

Yi拒绝对股票回购或股息计划发表具体评论。熟悉情况的消息人士2月10日告诉路透，三星今年派息可能低于2014年。(完)

(编译 洪曦/杜明霞；审校 郑茵/高琦)

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