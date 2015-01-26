三星电子将是下一世代iPhone主要芯片供应商--韩国媒体

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透1月26日 - 韩国每日经济新闻周一报导引述未具名的半导体业消息人士说法指出，三星电子(005930.KS)将会是苹果(AAPL.O)次世代iPhone微处理器的主要供应商。
报导指出，三星将负责约75%下个世代iPhone芯片产出。
报导并未提到合约总值，也未提及其他将为苹果供应芯片的厂商。报导称，三星将在美国德州奥斯丁厂生产这些芯片。
一名三星发言人士表示，公司不对市场揣测置评。目前尚无法联系上苹果置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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路透首尔4月13日 - 韩国三星电子移动业务主管高东真周四表示，盖乐世S8旗舰智能手机的预定情况好于前一代产品S7，暗指有不少消费者并未受到去年盖乐世Note7产品起火事件的困扰。
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。