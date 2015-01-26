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科技电子 | 2015年 1月 26日 星期一 10:19 BJT

三星电子将是下一世代iPhone主要芯片供应商--韩国媒体

路透1月26日 - 韩国每日经济新闻周一报导引述未具名的半导体业消息人士说法指出，三星电子(005930.KS)将会是苹果(AAPL.O)次世代iPhone微处理器的主要供应商。

报导指出，三星将负责约75%下个世代iPhone芯片产出。

报导并未提到合约总值，也未提及其他将为苹果供应芯片的厂商。报导称，三星将在美国德州奥斯丁厂生产这些芯片。

一名三星发言人士表示，公司不对市场揣测置评。目前尚无法联系上苹果置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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