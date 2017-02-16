三星领导人李在镕现身检方办公室 准备就逮捕令出席聆讯

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透首尔2月16日 - 三星集团领导人李在镕周四现身特别检察官办公室，准备前往出席法庭聆讯，法官将决定是否针对李在镕在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色发出逮捕令。
李在镕并未回答记者提问便走进办公室电梯。
首尔中央地方法院将于0130 GMT开始聆讯。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。