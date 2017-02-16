三星领导人李在镕现身检方办公室 准备就逮捕令出席聆讯

台湾司法院大法官释宪将允许同性婚姻 为亚洲首例

路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。