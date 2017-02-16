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时事要闻 | 2017年 2月 16日 星期四 09:13 BJT

三星领导人李在镕现身检方办公室 准备就逮捕令出席聆讯

路透首尔2月16日 - 三星集团领导人李在镕周四现身特别检察官办公室，准备前往出席法庭聆讯，法官将决定是否针对李在镕在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色发出逮捕令。

李在镕并未回答记者提问便走进办公室电梯。

首尔中央地方法院将于0130 GMT开始聆讯。(完)

(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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