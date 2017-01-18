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时事要闻 | 2017年 1月 18日 星期三 09:07 BJT

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯

路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。

李在镕在走向检察官办公室电梯时未回答记者提问。这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始，在首尔中央地区法院进行。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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